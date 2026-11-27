Deze post is onderdeel van Indigenous Rights, de Spotlight serie van Global Voices van augustus 2026. In deze serie wordt over de levens en ervaringen van Inheemse volken verteld om zo mensen over de hele wereld met elkaar te verbinden; er worden verhalen van leiders, activisten en gemeenschappen gedeeld en de Inheemse ervaring staat centraal. Je kunt de verslaggeving over dit thema hier steunen met een donatie.

Het woord ‘Inheems’ roept bij veel Europeanen twee verschillende betekenissen op. Eén betekenis zegt iets over gemeenschappen in verre landen die deels gefictionaliseerd en erg geromantiseerd zijn, en die hun land verdedigen tegen kolonisten. Een beeld dat men uit Amerikaanse en Europese avonturenverhalen, pulptijdschriften, films en strips leerde kennen. De andere betekenis komt wat dichter bij huis vandaan: de claims van nationalisten die beweren ‘autochtoon’ te zijn, dat wil zeggen zogenaamde afstammelingen van de ‘oorspronkelijke’ bewoners wiens bloed fysiek verbonden is met hun land, met het argument dat ‘anderen’ (meestal buurvolken of recente migranten) later in het land zijn gekomen en dus minder recht hebben op hetzelfde grondgebied. De Balkan is bij uitstek het gebied dat goed laat zien hoe deze ideeën naast elkaar bestaan en misbruikt kunnen worden, iets dat zich helaas niet beperkt tot de Balkan.

Het verschil tussen de twee betekenissen kan makkelijk verloren raken in een vertaling. Bij het gebruik van de term in het kader van mensenrechten wijst Inheemse Volken niet alleen maar op degenen die kunnen bewijzen dat hun voorouders de eerste bewoners waren. Er is niet één universele definitie, maar het concept omvat in elk geval zelfidentificatie (je tot een bepaalde bevolkingsgroep rekenen), historische continuïteit van gemeenschappen uit de prekoloniale periode, eigen culturele en politieke instituten, een nauwe band met het land en ervaringen met kolonisatie of uitsluiting.

De begrippen autochtoniteit (autochtony) en politiek nativisme (waarbij autochtone belangen boven die van immigranten gaan) leiden tot iets heel anders, zoals geesteswetenschappers Maykel Verkuyten en Jochem Thijs van de Universiteit Utrecht uitleggen: ze delen bewoners in twee populaties in: die van de echte ‘eigenaar’ en die van de voorwaardelijke ‘gasten’. Het geloof in autochtoniteit, oftewel dat een land het eigendom is van zijn eerste inwoners, kan het aanvaardbaar maken om als groep het eigenaarschap van een gebied op te eisen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor nieuwkomers. Kinderen kunnen denken dat een gebied aan hun eigen groep (ingroup) toebehoord omdat “wij” hier eerst waren, wat een negatieve houding naar andere groepen (outgroup) kan geven.

In deze context zijn de Inheemse Amerikanen of Amerindianen het schoolvoorbeeld van hoe populaire cultuur de beeldvorming bepaalt.

Een Europese versie van het Wilde Westen

Lang voordat we kabel-tv en internet hadden, bestond er al een Europees beeld van het Amerikaanse Westen, wat gedeeltelijk te danken was aan de boeken van de Duitse schrijver Karl May (1842-1912); boeken die gelezen werden door zowel volwassenen als kinderen en een vaste plek hadden in veel boekenkasten, niet alleen in Duitsland en Oostenrijk maar in heel Europa, in het bijzonder in voormalig Joegoslavië. Voordat hij zijn meest bekende verhalen schreef, was May nooit in het Amerikaanse Westen geweest en toch is zijn Apacheheld Winnetou voor meerdere generaties de archetypische Inheemse Amerikaan geworden. In Noord-Macedonië werden vrouwen die in de jaren '70 werden geboren zelfs naar hem vernoemd, met de naam Vineta.

De door Karl May verzonnen wereld werd door allerlei Europese verfilmingen, festivals en themaparken in stand gehouden, zoals te zien is in de volgende video, behorend bij het artikel Lost in Translation: Germany’s Fascination with the American Old West uit de New York Times:

Het beeld in Hollywood van Inheemse Amerikanen was niet gebaseerd op één onveranderlijke formule. In veel vroege westerns werden Inheemsen neergezet als anonieme ‘meedogenloze wilde Indianen’ (zoals omschreven in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring), tot ze bijna een karikatuur werden. In latere films werden ze ofwel geportretteerd als slachtoffers van een verovering of als verschillende herkenbare etnische groepen bestaande uit individuen met goede en slechte eigenschappen en rivaliserende belangen. Denk aan de films uit de jaren '70 als A Man Called Horse, Little Big Man, Soldier Blue en Jeremiah Johnson, waarin deze verandering duidelijk zichtbaar is. Tegen 1990 zien we in films als Dances with Wolves en The Last of the Mohicans dat deze sympathieke variant bij het grote publiek gemeengoed is geworden, net zoals de ‘nobele wilde’ een ander stereotype beeld werd.

Europese Westernstrips, waaronder meesterwerken als de Franse Blueberry of de Belgische Comanche, volgden eenzelfde ontwikkeling, net zoals de Italiaanse Westernstrips en de eens zo populaire spaghettiwesterns. Italiaanse trip als Tex, Zagor, Storia del West en Ken Parker keken bij het ontwikkelen van verschillende Inheemse karakters naar de filmwereld. Het waren nog steeds Europese fantasiebeelden, maar door de verbeterde verhaallijnen veranderden Inheemse volken van slechts onderdelen van het landschap of het gezicht van ‘de vijand’ in actieve spelers in de geschiedenis. In voormalig Joegoslavië, waar de Italiaanse strips enorm populair waren, groeiden verschillende generaties met de normen en waarden uit deze verhalen op.

Lokaal geproduceerd antikolonialisme

De import van strips uit het Westen kon de enorme leeshonger in voormalig-Joegoslavië niet stillen en daarom werden er in het land zelf, tussen de eerste en tweede wereldoorlog en ook tijdens het socialistische tijdperk daarna, strips geproduceerd.

Denk bijvoorbeeld aan de kunstenaar Andrija Maurović (1901–1980), die een groot aantal verschillende, visueel zeer aantrekkelijke Western- en avonturenstrips maakte. Vanaf 1978 gaf de regionale krant Dnevnik (uit Novi Sad, Servië) opdracht aan een aantal lokale schrijvers en kunstenaars om in licentie afleveringen te maken van Il Grande Blek), beter bekend onder de naam Yu Blek. Tussen 1983 en 1990 werden de Tarzanstrips geproduceerd door Forum en Marketprint, die in de mondiale franchise werden opgenomen. Dit waren commerciële strips die rondgingen in een land dat trots was op haar rol in de Beweging van de Niet-Gebonden Landen tijdens de Koude Oorlog en openlijk solidariteit toonde met de antikoloniale strijd. Tijdens de reizen van de Joegoslavische leider Tito in Afrika en Azië droeg hij een boodschap van vrede uit en van samenwerking met de nieuwe onafhankelijke staten. Tegen deze achtergrond weerklonken de verhalen over het verzet tegen overheersing als een echo van de oorsprongsmythe van de Joegoslavische Partizanen, met het antifascisme, de bevrijding en het vreedzaam naast elkaar leven:

Dit maakt de herinnering aan de jaren '90 extra wrang. Veel mensen die toentertijd de nationalistische politiek omarmden of steunden waren opgegroeid met ‘broederschap en eenheid‘, antikoloniale solidariteit en populaire helden die de onderdrukten beschermden, wat duidelijk maakt dat de vermenging van mensenrechten met popcultuur geen bescherming biedt tegen onverdraagzaamheid.

In hedendaagse nationalistische politiek wordt nog steeds antikoloniale taal gebruikt, maar meestal slechts selectief: Westerse koloniale misdaden worden aangehaald om het “Westen” neer te zetten als de enige onrechtmatige, en het wordt in specifieke retoriek (‘whataboutisme‘) gebruikt om kritiek op Rusland te pareren. Tegelijkertijd worden Russische veroveringen in Centraal-Azië, de Kaukasus en Siberië (en later de russificatie van Aziatische en Europese volken) niet meegeteld.

Een veelzeggend voorbeeld komt van de veroordeelde Servische oorlogsmisdadiger Vojislav Šešelj: nadat hij de Verenigde Staten had omschreven als een staat die gebouwd was op de vernietiging van haar Inheemse bewoners, moedigde hij Amerikaanse Serviërs aan om voor Trump te stemmen vanwege diens houding tegenover Rusland. Fact-checkingsdienst Istonimer ontdekte daarna een wijdverbreide Servische mythologie rondom Trump in de media.

Gelijksoortige verhalen zijn te vinden in andere Balkanlanden, iets dat nog scherper aftekent na de retoriek van Trump in het debat over Groenland en het Panamakanaal, die bol stond van expansiedrift. Koloniaal geweld doet er kennelijk alleen toe als het door geopolitieke tegenstanders wordt gebruikt; antikolonialisme is dan geen principe meer, maar tot alibi verworden.

Autochtonie aan het thuisfront

Concurrerende nationale verhalen hebben zich al sinds de natievorming in de 19e eeuw tot aan het opbreken van Joegoslavië stevig willen verankeren. ‘Autochtoon’ werd een compliment en ‘nieuwkomer’ of ‘gast’ werd een beschuldiging. Het recht opeisen van wie er als eerste was, leidde niet tot automatisch tot geweld, maar boden wel een moraalparaplu waaronder assimilatie, uitzetting en etnische zuivering konden plaatsvinden: als buren gezien konden worden als tijdelijke indringers kon het verwijderen van hen als een herstel van orde in plaats van als onrecht betiteld worden. Uit onderzoek naar natievorming in de periode na de Ottomaanse staat blijkt dat al sinds het eind van de 19e eeuw gedwongen verhuizingen, herverdeling van land en een nationale (etnoreligieuze) homogene bevolking sterk met elkaar verbonden zijn.

Vanaf dat moment hebben nationalisten in de Balkan steeds opnieuw verhalen van continuïteit als ‘historische rechten’ vertaald. De moderne naties waren voortgekomen uit de staatsvormen uit de klassieke oudheid of de middeleeuwen en zouden daarom het eerste recht op het gebied kunnen doen gelden. Het moderne Griekenland was een van de eerste voorbeelden hiervan, maar in latere geschiedschrijving werden bijvoorbeeld ook Serviërs en Bulgaren aan middeleeuwse rijken gekoppeld, Roemenen aan een Daco-Romeinse voortzetting en Albanezen tot een Illyrische afkomst gerekend. Een recenter voorbeeld van ‘culturele toe-eigening’ van de klassieke oudheid is de veronderstelde voortzetting van de lijn van het rijk van Alexander de Grote naar de hedendaagse etnische Macedoniërs.

De kaarten van de historische rechten lieten echter nooit echt de gemengde bevolking in een land zien. Gedwongen assimilatie en migratie, bevolkingsuitwisseling of etnische zuivering waren zeer belangrijke instrumenten in de natievorming op de Balkan, vanaf de onafhankelijkheid na de Grieken tot aan de nasleep van de Tweede Wereldoorlog – instrumenten die opnieuw ingezet werden tijdens de Joegoslavische Oorlogen (1991-2001). Het nationalistische vocabulaire kwam weer boven na een internationaal incident in 2014, toen een drone tijdens een voetbalwedstrijd tussen Servië en Albanië op het EK in Belgrado een spandoek droeg waarop letterlijk het Engelse woord ‘autochtonous’ stond boven een kaart van ‘Groot-Albanië’.

Deze narratieven hebben door genetisch onderzoek een nieuwe, pseudowetenschappelijke woordenschat gekregen. Betrouwbare gegevens over afkomst, of commerciële schattingen die gepresenteerd worden als wetenschap, worden selectief geïnterpreteerd om te bewijzen dat een moderne staat direct afkomstig is van een bepaald volk uit de oudheid. Een voorbeeld is de online uitvergroting van claims van pseudohistorische complottheorieën waarin de huidige Serviërs direct zouden worden gekoppeld aan de prehistorische Vinča cultuur, daarmee tot het ‘oudste volk in Europa’ behorend, dat echter wordt tegengesproken door wetenschappelijk bewijs van de Slavische migraties.

Door het toekennen van verschillende percentages ‘oud Macedonisch’ DNA aan etnische Macedoniërs en Grieken verwordt een complexe, gedeelde geschiedenis tot slechts certificaten van authenticiteit. Wetenschappelijke onzekerheid en eeuwen van vermenging bestaan niet meer; selectief rekenwerk wordt toegepast om buren als minder ‘inheems’ of autochtoon neer te zetten, als meer buitenlands of zelfs van een minderwaardige etniciteit. Populatiegenetica kan ons meer leren over migratie en afkomst, maar het kan niet prehistorische culturen in moderne staten omtoveren of beslissen wie meer recht heeft op een gebied.

De verschuivende grens tussen ‘gastheer’ en ‘gast’

De Balkan is een dramatisch voorbeeld van hoe door nativisme gerechtvaardigde haat hielp bij het aanwakkeren van echte oorlogen, maar we zien dergelijke ‘rechtvaardigingen’ ook elders. Anti-immigratiebewegingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland hoeven niet de afkomst van de oorspronkelijke bevolking te bewijzen om eenzelfde conclusie te trekken: nieuwkomers hebben minder rechten dan ‘inheemsen’.

De West-Duitse term Gastarbeiter verbeeldt deze tegenstrijdigheid goed. Vanaf de jaren'60 werden arbeiders uit de Balkan en Turkije aangetrokken omdat ze nodig waren, maar men was niet uitgegaan van hun permanente vestiging en naturalisatie. Zelfs hun kinderen en kleinkinderen konden worden gezien als gasten, terwijl eerdere migranten of hun afstammelingen wel onderdeel van ‘ons’ werden en degene die na hen arriveerden afwezen.

De grootste paradox is dus een Europese en niet een uniek voor de Balkan. ‘Ergens als eerste zijn’ betekent in de verhalen over het Amerikaanse Westen vaak een volk dat beroofd is van haar rechten en bezittingen en die bescherming behoeft. In de nationalistische politiek kan hetzelfde idee worden geclaimd door een dominante groep als de volmacht om anderen uit te sluiten.

Geschiedenis en de verbintenis met land zijn belangrijk, maar zouden geen van beide een scorelijstje moeten vormen van hoeveel een mens waard is of een eigendomsakte van één dominante etnische groep. De ware test van medemenselijkheid begint wanneer mensen wiens rechten op het spel staan niet slechts vage karakters in een film of strip zijn, maar je huidige buren.