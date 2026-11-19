Exile Hub is een partner van Global Voices in Zuid-Oost Azië, tot stand gekomen als reactie op de staatsgreep in Myanmar in 2021, en richt zich op het stimuleren van journalisten en mensenrechtenverdedigers. Dit artikel door een medewerker van Exile Hub werd op 15 augustus 2026 gepubliceerd. Het is een bewerkte versie en opnieuw uitgegeven als onderdeel van een wederzijdse inhoudelijke overeenkomst met Global Voices.

“Kan ik met mijn werk doorgaan?”

Dat heb ik mezelf oneindig vaak afgevraagd.

Toen ik als jongeman met de journalistiek kennismaakte, was ik vervuld van energie, ethische normen en dromen. Ik zag journalistiek als een manier om de waarheid te achterhalen en te zorgen dat de stemmen van de mensen zouden worden gehoord.

Vier jaar later kwam ik tot het besef dat ik mezelf langzamerhand aan het verliezen was.

Toen ik 19 was, had ik nooit gedacht dat de carrière waarvoor ik had gekozen in mijn levensonderhoud zou voorzien, en een van de redenen was waarom de weg naar huis zo ver weg zou voelen.

In de begindagen van de revolutie in Myanmar in 2021, nam ik deel aan de protesten. Naarmate de veiligheidssituatie verslechterde, moest ik mijn huis verlaten. Uiteindelijk kwam ik terecht in Mae Sot, een stadje aan de Thais-Myanmarese grens. Daar had ik het geluk dat ik de kans kreeg om kosteloos journalistiek te gaan studeren.

Al vroeg was ik dol op schrijven. Ik begon met korte nieuwsverhalen, waarna ik overging op vaste krantenrubrieken en videoverslaggeving. Uiteindelijk werd ik nieuwspresentator. Ik was er trots op mezelf journalist te kunnen noemen. Zo zelfs, dat ik nooit onder een pseudoniem heb gewerkt, want ik publiceerde onder mijn eigen naam.

Een van de eerste lessen die ik als journalist heb geleerd was simpel: verwerk je eigen emoties niet in een verhaal. Maar na verloop van tijd heb ik nog iets anders geleerd, namelijk dat journalisten ook mensen zijn.

Wanneer het verdriet van anderen jouw deel wordt

Soms belde ik iemand voor een interview en hoorde ik wat ze hadden meegemaakt. Hun verdriet zou ik altijd met me meedragen.

Het was mijn verantwoordelijkheid om goed te luisteren en vervolgens de juiste woorden te vinden, zodat ik hun ervaringen aan anderen kon overbrengen. Maar soms voelde het meedragen van hun verhalen als dubbel verdriet.

Soms legde ik na een interview mijn telefoon weg, opende mijn laptop en staarde naar een scherm, waar ik geen woord kwijt kon.

Ik herinner me dat ik eens vlak voor het eten met iemand in gesprek was. Mijn maag vertelde me dat ik honger had, maar nadat ik het verhaal had aangehoord, voelde ik een druk op mijn borst en verging me de eetlust.

Naarmate deze ervaringen zich opstapelden, begon er iets te veranderen.

Uiteindelijk stopte ik met huilen.

Ik was niet in staat om een interview af te maken en snel met de volgende opdracht door te gaan. Maar dat was niet omdat de verhalen mij niet meer raakten.

Ik was totaal futloos.

En dat veranderde mij zonder dat ik het wist. Ik werd sneller moe, en prikkelbaar. De situatie hield me steeds meer bezig. Ik kreeg stemmingswisselingen en de verstandhouding met andere mensen begon er zelfs onder te lijden.

Toch was er iets vreemds aan de hand.

De dagen wanneer ik mijn camera en statief tevoorschijn haalde en het open veld opzocht, verdween mijn moeheid goeddeels.

Terwijl ik over kronkelige wegen wandelde, mensen ontmoette en hun levensverhaal aanhoorde, werd ik er als in een flits aan herinnerd:

Ik houd nog steeds van mijn werk.

En daarom kon ik het niet volledig loslaten.

Wanneer alleen passie onvoldoende is

Door COVID-19 en de politieke onrust in Myanmar moest ik mijn opleiding onderbreken. Als journalist moest ik mijn levensonderhoud voorzien, en omdat ik elke dag weer moest overleven, had ik weinig ruimte om serieus over mijn eigen toekomst na te denken.

Uiteindelijk werd ik dagelijks door een vraag achtervolgd: wat zal er van mij terechtkomen?

Ik begon me zorgen te maken dat er niets van de grond zou komen.

Tegelijkertijd werden de media van financiering afgesloten, waardoor bepaalde opdrachten moesten worden stopgezet en journalisten hun baan verloren.

Toen een opdracht waar ik aan werkte eindigde, was ik bijna zeven maanden werkloos.

Dat was een van de moeilijkste perioden in mijn leven.

Ik kwam tot de conclusie dat wanneer ik binnen een jaar geen nieuwe baan in de journalistiek zou kunnen vinden, ik iets heel anders zou moeten beginnen.

Gelukkig vond ik uiteindelijk mijn weg terug, en werkte ik weer als verslaggever en nieuwspresentator.

Ik kan niet stoppen, omdat ik ronduit van mijn werk houd.

Maar ‘houden van’ betekent niet dat de dagelijkse realiteit van het leven in ballingschap er gemakkelijker op wordt. De inkomsten zijn niet altijd toereikend om een duurzaam leven op te bouwen.

Maar misschien is dit wel het ergste van alles:

Er zijn dagen dat ik me wanhopig voel en naar huis wil, maar het kan niet.

Zelfs als ik niet zou kunnen terugkeren, zou ik dolgraag mijn familie willen meenemen om elkaar in de armen te sluiten. Maar dat is financieel niet altijd mogelijk.

Ik wil de mensen waarvan ik houd ontmoeten. Ik wil mijn moeder het eten zien klaarmaken. Ik mis de geur van mijn ouderlijk huis.

Maar bovenal mis ik mijn moeder.

Ze heeft mij alleen opgevoed, en naarmate ze ouder wordt, wil ik als tegenprestatie ook voor haar kunnen zorgen. Een van mijn diepste angsten is dat haar iets overkomt voordat ik haar weer kan zien.

Die afstand maakt mijn toch al slopende leven in ballingschap nog zwaarder.

Wanneer je geest vat krijgt op je lichaam

Er kwam een moment dat ik in therapie ging.

Maar elke sessie kostte me meer dan THB 800 (EUR 22). Ik kon me niet veroorloven om hier lang mee door te gaan, dus ben ik uiteindelijk gestopt.

Na verloop van tijd kreeg de emotionele stress ook vat op mijn fysieke gezondheid. Ik werd twee keer in ernstige toestand opgenomen.

Ziekenhuisverblijf in een ander land is al niet prettig, zelfs wanneer het financieel haalbaar is. Wanneer dit niet zo is, word je nog bezorgder.

Na deze ervaringen ondernam ik geen pogingen meer om mijn leven drastisch te veranderen.

Nee, ik begon bescheiden.

Ik werd me bewust en dankbaar dat ik nog leefde.

Ik was blij als het mooi weer was.

Als ik een taak afmaakte, vond ik dat ik trots mocht zijn.

Ik zou liegen als ik me geen zorgen zou maken over waar ik na vijf of tien jaar zou zijn. Nee, het tegendeel is nog steeds waar.

Maar ik probeer minder te denken aan een leven binnen een onzekere toekomst, maar elke zo goed mogelijk te besteden.

Soms wordt het me te veel in een drukke omgeving. Er zijn momenten dat de adem me beneemt of ik snel emotioneel word.

En – heel vreemd- met mijn journalistieke werk op locatie, wordt ik soms compleet in beslag genomen door mijn werk en het op een bepaalde manier regelen van zaken.

Het verschil met tegenwoordig is dat ik nu weet hoe deze eigenschappen die ik bij me draag kan accepteren, in plaats van voortdurend tegen mezelf te vechten.

Ik heb ook iets anders geleerd:

Niemand kan alles alleen verwerken.

Iemand in je omgeving die luistert, om je geeft of alleen maar vraagt: “Hoe gaat het met je?”, betekent soms een medicijn waar je geestelijk rijker van wordt.

Ik ben er nog en blijf proberen

Toen ik met de journalistiek kennismaakte, wilde ik als jong mens eenvoudigweg de waarheid vertellen.

Na vier jaar en veel verdrietige verhalen, heb ik geleerd dat het publiceren van andermans verhalen ook inhoudt dat ik moet leren om voor mezelf op te komen.

Ik weet nog steeds niet hoe mijn toekomst eruit zal zien.

Ik weet niet wanneer ik de weg naar huis zal vinden.

Maar ik weet inmiddels een ding:

“Zo lang we leven, kunnen we nog proberen om iets te bereiken.”

Met dat geloof ga ik door.

Ik probeerde meer tijd te besteden aan de mensen die voor me hebben gezorgd, en me steunden als het moeilijk werd. Ik doe er alles aan om mijn waardering te tonen, zolang ze nog aan mijn zijde staan.

En ondanks de vele momenten, waarbij ik verlang om naar mijn vaderland terug te keren, probeer ik nog steeds als journalist en mens te overleven.