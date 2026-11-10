Dit interview maakt deel uit van een serie centrale thema's over het werk van enkele begunstigden van het Digital Spark-subsidieprogramma, als onderdeel van het Regional Support Mechanism EECA project, uitgevoerd door de Metamorphosis Foundation en TechSoup, in samenwerking met CIVICUS en onder het Digital Democracy Initiative (DDI), dat het mondiale Zuiden bestrijkt. Het artikel wordt gepubliceerd op Global Voices, als onderdeel van een wederzijdse inhoudelijke overeenkomst.

Evenals hun leeftijdgenoten zijn kinderen en jongeren met het Downsyndroom geïnteresseerd in techniek en het internet, maar ze beschikken vaak niet over de nodige kennis om veilig te leren internetten. Dit speelt ook in Bosnië en Herzegovina, waar kinderen met cognitieve beperkingen zijn achtergesteld en neigen om in een digitaal niemandsland terecht te komen, omdat de zorgverleners hun verontrusting uitspreken over de digitale veiligheid en de risico's van het online zijn.

Het land telt ongeveer 550 tot 700 kinderen en volwassenen met het Downsyndroom. Ze krijgen hulp van drie gespecialiseerde organisaties in het hele land: de Vereniging “Life with Down Syndrome of FBiH”, Down Syndrome Association Mostar en DOWN SY I MI. Om online veiligheid te garanderen, moeten deze organisaties kunnen vertrouwen op online veiligheidstools met uitgebreide teksten, abstracte toelichtingen en moeilijk taalgebruik, wat niet toegankelijk of betekenisvol is voor kinderen met het Downsyndroom

Een groep ontwikkelaars, IT-specialisten en ontwerpers in Bosnië en Herzegovina houdt zich bezig om de achterstand in digitale veiligheid aan te pakken, speciaal gericht op kinderen en volwassenen met een Downsyndroom. Het is de bedoeling om jongeren te helpen, te laten oefenen en vertrouwd te maken met online-activiteiten.

Global Voices had een schriftelijk interview via email met Stefan Filipovic, lid van de groep, over hoe een videospel over digitale veiligheid op te zetten voor kinderen met deze genetische aandoening. Het interview is bewerkt tot een duidelijke en beknopte versie.

Global Voices (GV): Wilt u ons iets vertellen over uw organisatie en waarom u ervoor hebt gekozen betrokken te raken bij het Digital Sparks project.

Stefan Filipovic (SF): Wij vormen een gezelschap van IT-specialisten, ontwikkelaars en ontwerpers uit Bosnië en Herzegovina. Het merendeel van ons werk bestaat uit commerciële technologie, maar we hebben ook ervaring met het ontwikkelen van educatieve en sociaal bruikbare videogames, zoals Eureka – Edukativna videoigra, een educatief spel voor kinderen, en met Lea & Leo, een spel over kinderen met diabetes. We zijn tot het Digital Sparks project gekomen, omdat we die ervaring wilden benutten voor een groep die volgens ons vaak wordt vergeten bij het ontwerpen van digitale producten. Jongeren met een verstandelijke beperking hebben mobieltjes en ze internetten, maar veel digitale hulpmiddelen zijn simpelweg niet voor deze doelgroep ontworpen. Met het videospel SafeClick (Siguran klik) konden we praktisch en nuttig aan de slag, leerden we ook hoe meer inclusief te ontwerpen, maar ook om de docenten en gebruikers bij het proces te betrekken.

GV: Welk probleem/uitdaging was in uw gemeenschap aanleiding om dit project te beginnen?

Tijdens de samenwerking met Servis Centar “Dajte nam šansu – Zvjezdice”, een organisatie en dagopvang, waar kinderen, jongeren en mensen met een ontwikkelingsstoornis belangeloos worden ondersteund, merkten we dat jongeren met het Downsyndroom gebruik maakten van mobiele telefoons en internet. Maar we beschikten over vrijwel geen cyberveiligheidsmiddelen, die speciaal voor hen waren ontworpen.

De meeste hulpmiddelen vereisen een uitgebreide en ingewikkelde gebruiksaanwijzing, of interfaces die moeilijk zijn te volgen. Voor zover wij weten zijn ouders en opvoeders uiteindelijk vaak gericht op het terugdringen van het internet, in plaats van jongeren te leren omgaan met onveilige situaties.

We wilden iets anders proberen. Met With SafeClick maken we gebruik van eenvoudige verhaaltjes, bekende situaties, foto's en spelmechanica, zodat gebruikers zelf kunnen ervaren wat te doen wanneer ze een verdacht bericht ontvangen, iemand online contact wil maken of als ze worden geconfronteerd met cyberintimidatie.

GV: Wat zijn de belangrijkste veranderingen en activiteiten die de organisatie tijdens het project heeft doorgevoerd?

SF: We hebben de eerste werkzame versie van SafeClick ontwikkeld. Het spel wacht momenteel op goedkeuring door de App Store en Google Play. Het is speciaal ontworpen voor mobiele apparaten met simpele, toegankelijke interacties en visuele scenario's. Een van de belangrijkste besluiten was om te voorkomen dat gebruikers worden gestraft, omdat ze fouten maken. In plaats daarvan laat het spel zien wat er is gebeurd en biedt ze een nieuwe kans. We hebben nauw samengewerkt met docenten en ouders, waarbij we hun commentaar gebruikten om scenario's beter te kunnen begrijpen. Sinds kort organiseren we bijeenkomsten met een mentor die ons via het project is toegewezen, waarbij we extra kansen willen creëren om het spel onder de aandacht te brengen en zoveel mogelijk gebruikers te bereiken.

GV: Wat heeft uw deelname aan het project voor de begunstigers van uw organisatie en de gemeenschap waarvoor u verantwoordelijke bent, betekent? Graag enige voorbeelden.

SF: Hoewel we binnenkort het spel introduceren, is de eerste reactie door de docenten in het speciaal onderwijs en ouders tot nu toe uiterst rationeel. Speciaal dank aan Jelena Zilic en haar kinderen, die als eersten met bruikbaar commentaar van in-game testpersonen reageerden. Ze deden ons inzien, dat situaties die mondeling moeilijk zijn uit teleggen, veel makkelijker worden geaccepteerd als ze visueel met een spel worden getoond. In plaats van bijvoorbeeld iemand simpelweg te vertellen dat er online niet op vreemden moet worden gereageerd, laat SafeClick ze het bericht zien en besluit ze vervolgens wat te doen, waarna er wordt geoefend met het blokkeren en het rapporteren van de persoon, en vervolgens de situatie aan een zorgverlener voorlegt. Ik geloof echt dat we erin zijn geslaagd om een abstract onderwerp om te zetten in iets waar jongeren daadwerkelijk wat aan hebben.

GV: Bent u met uw kennis, denkbeelden, ervaring met digitale democratie en burgerruimte nog anders gaan denken?

SF: Voordat we met dit project begonnen, dachten we meestal aan toegankelijkheid als een product en het onderwerp UX-interface. Door het werken met SafeClick hebben we het probleem anders benaderd. Veilig internetten betekent ook dat je aan het dagelijks leven kunt deelnemen. Communiceer, vergaar kennis en maak deel uit van je gemeenschap. Wanneer mensen geen kennis hebben van digitale diensten en er niet veilig mee kunnen omgaan, worden ze buitengesloten. We weten nu ook dat privacy en toegankelijkheid niet aan het eind van het proces moet worden behandeld. Die moeten vanaf het begin een plaats krijgen. Dat moet bij onze toekomstige projecten worden meegenomen.

GV: Wat zijn de meest waardevolle lessen en ervaringen die u met dit project hebt opgedaan?

SF: We hebben vooral geleerd dat iets technisch eenvoudig maken in de praktijk nog best moeilijk is. Bij commerciële producten kunnen functies eenvoudig worden toegevoegd. Met SafeClick moesten we ons voortdurend afvragen of een extra knop, animatie, zinsnede of beeldscherm echt nodig was. Eerdere ervaringen met Eureka – Edukativna igra en Lea & Leo, hebben ons geholpen om de waarde van videospellen te leren begrijpen, maar met SafeClick weten we nu veel meer over cognitieve toegankelijkheid, waarbij we samen met docenten en gebruikers in gedachten de spellen kunnen vormgeven.

GV: Hoe denkt u de kennis- en digitale bekwaamheden die zijn opgebouwd, in uw toekomstige werkzaamheden en binnen de gemeenschap vorm te geven?