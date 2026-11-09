Sinds 27 oktober voeren minstens twintig Albanese nieuwssites en sociale media een gecoördineerde aanval uit op de medewerkers van Faktoje Center, een factcheckorganisatie in Tirana. Faktoje is een partnerorganisatie van Global Voices en zet zich sinds 2018 in voor meer verantwoordingsplicht, met het recht op informatie en transparantie als uitgangspunten.

Verschillende media richten zich met een reeks gecoördineerde aanvallen op Faktoje en zijn medewerkers, waarbij vooral directeur Klodiana Kapo het moet ontgelden. Ze verspreiden artikelen waarin vraagtekens worden geplaatst bij de financiering, het financiële beheer en de onafhankelijkheid van Faktoje. Daarbij gebruiken ze openbaar beschikbare financiële stukken van de organisatie om haar betrouwbaarheid in twijfel te trekken.

Faktoje heeft zowel de Code of Principles van het International Fact-Checking Network als de Code of Standards van het European Fact-Checking Standards Network ondertekend en is door beide organisaties officieel erkend. Beide gedragscodes stellen hoge eisen aan de transparantie over financieringsbronnen en werkwijzen. Met deze gecoördineerde campagne proberen de betrokken media het belangrijke werk van Faktoje te ondermijnen. Ze maken misbruik van financiële gegevens die de organisatie uit eigen beweging openbaar maakt, waardoor een misleidend beeld van de organisatie ontstaat.

Faktoje ziet een direct verband tussen de aanvallen en het factcheckwerk dat de organisatie in samenwerking met Meta uitvoert. Onlangs onderzocht Faktoje nog de berichtgeving over de aanhoudende protesten en ontkrachtte daarbij misleidende verhalen over de demonstranten.

Faktoje werd acht jaar geleden opgericht en speelt sindsdien een voortrekkersrol in de strijd voor vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke journalistiek en betrouwbare informatie in Albanië en de rest van de Balkan. Zo is de organisatie onder meer betrokken bij de regionale Western Balkans Anti-Disinformation Hub, het Anti-Disinformation Network for the Balkans en het Europese EDMO-netwerk (European Digital Media Observatory).

Faktoje staat internationaal hoog aangeschreven als factcheckorganisatie. De Albanese autoriteiten en Europese instellingen zouden openlijk moeten opkomen voor onafhankelijke factcheckers en journalisten, en hun veiligheid moeten waarborgen. Media die over de financiering van maatschappelijke organisaties berichten, zouden de feiten correct moeten weergeven en voldoende context moeten bieden.

Global Voices sluit zich aan bij het European Fact-Checking Standards Network en het International Fact-Checking Network en veroordeelt de aanvallen op onze partnerorganisatie ten strengste. We staan achter onze collega's.