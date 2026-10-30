Dit artikel maakt deel uit van “Big Tech and Authoritarianism”, de Spotlight-serie van Global Voices in oktober 2026. In deze Spotlight-serie onderzoeken we hoe grote techbedrijven autoritaire regeringen steunen of juist tegenwerken, en welke gevolgen deze keuzes hebben voor het mondiale Zuiden. Je kunt deze berichtgeving steunen door hier een donatie te doen.

Het Noorse telecomconcern Telenor is voor de rechter gedaagd vanwege zijn rol bij het verstrekken van gevoelige klantgegevens aan de militaire junta in Myanmar.

Als de eisers in het gelijk worden gesteld, zou voor het eerst een telecombedrijf aansprakelijk worden gehouden omdat het gebruikersgegevens onvoldoende heeft beschermd tegen misbruik door een autoritair regime.

Van 2014 tot 2022 was Telenor actief in Myanmar, waar het bedrijf 18 miljoen abonnees had. Na de staatsgreep in februari 2021 kwam Telenor onder druk te staan. De junta eiste dat het bedrijf meewerkte aan de surveillance van gebruikers en het blokkeren van online-inhoud. Telenor besloot zich terug te trekken uit Myanmar, maar maatschappelijke organisaties verzetten zich fel tegen het plan om de activiteiten in het land te verkopen aan een bedrijf met banden met de junta.

In december 2024 deed de actiegroep Justice For Myanmar aangifte tegen Telenor wegens overtreding van de sanctiewet. De Noorse autoriteiten wezen de aangifte af, maar in oktober 2025 werd opnieuw aangifte gedaan, ditmaal ook wegens medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid.

De Noorse staat bezit 54 procent van de aandelen in Telenor. In december 2025 stelde het Noorse parlement een onderzoek in naar de activiteiten van Telenor in Myanmar. De voorzitter van de parlementaire controlecommissie zei: “We moeten achterhalen hoe een bedrijf dat grotendeels in handen is van de staat, kon samenwerken met een wreed militair regime door klantgegevens van oppositieleden [in Myanmar] door te geven.”

In april 2026 spanden burgers uit Myanmar in Noorwegen een collectieve rechtszaak aan tegen Telenor, omdat het bedrijf hun gevoelige persoonsgegevens aan de junta zou hebben verstrekt. Volgens de eisers zou Telenor minstens 1253 telefoonnummers aan het regime hebben doorgegeven. Daarnaast zouden ook bel- en locatiegegevens, namen, adressen, identiteitsnummers en aan mobiele nummers gekoppelde Facebookaccounts en bankrekeningen zijn gedeeld.

Een van de eisers is Tha Zin, de weduwe van rapper en parlementslid Phyo Zeya Thaw. Hij werd op basis van een verzonnen aanklacht gearresteerd en veroordeeld, waarna de junta hem executeerde. Volgens Tha Zin werd haar man opgepakt vlak nadat de junta zijn accountgegevens had ingezien.

I lost my husband. It is not just a wife losing her husband. It is also a loss to the movement. It is also a loss to democracy because my husband was committed to democracy and a youth leader. Losing him means a loss to the country.

Ik heb mijn man verloren. Maar zijn dood is niet alleen een verlies voor mij als echtgenote. Het is ook een verlies voor de beweging en voor de democratie. Mijn man zette zich in voor de democratie en gaf jongeren een stem binnen de beweging. Zijn dood is een verlies voor het hele land.

Advocaat Jan Magne Langseth vatte de klacht samen.

Telenor ASA in Norway clearly contributed to the practice of handing over user data, despite the inherent risks for its customers in Myanmar. We have evidence of cases where the team at HQ expressly recommended the data to be handed over.

Telenor ASA in Noorwegen heeft duidelijk meegewerkt aan het doorgeven van gebruikersgegevens, ondanks de risico's die dit voor zijn klanten in Myanmar met zich meebrengt. We kunnen aantonen dat medewerkers van het hoofdkantoor in bepaalde gevallen expliciet adviseerden om de gegevens door te geven.

In september 2026 doorzochten de Noorse nationale recherche en de binnenlandse veiligheidsdienst het hoofdkantoor van Telenor naar aanleiding van de verdenkingen tegen het bedrijf.

Yadanar Maung, woordvoerder van Justice for Myanmar, verwelkomde het besluit van de Noorse autoriteiten om Telenor te onderzoeken.

Telenor’s transfer of spyware to a military-linked company and sharing of sensitive data with the military junta was extensively documented We hope this will finally lead to accountability for the harms Telenor has caused Myanmar people through its conduct and its dangerous divestment.

Telenor heeft spionagesoftware overgedragen aan een bedrijf dat banden heeft met het leger, en gevoelige gegevens gedeeld met de militaire junta. Beide zaken zijn uitvoerig gedocumenteerd. We hopen dat Telenor eindelijk ter verantwoording wordt geroepen voor de schade die het bedrijf de bevolking van Myanmar heeft toegebracht door zijn handelen en de riskante verkoop van zijn activiteiten.

Telenor liet in verschillende verklaringen aan de media weten dat het meewerkt aan het lopende onderzoek. Daarbij gaf het bedrijf ook aan dat het zijn medewerkers in Myanmar moest beschermen.

In Myanmar, refusing requests from the military authorities could, in the worst case, have led to imprisonment, torture or the death penalty. Telenor Myanmar had no real options. We could not play Russian roulette with the lives of our employees.

Wie in Myanmar weigerde aan de eisen van de militaire autoriteiten te voldoen, riskeerde in het ergste geval gevangenisstraf, marteling of zelfs de doodstraf. Telenor Myanmar had in feite geen andere keus. We konden geen Russisch roulette spelen met de levens van onze medewerkers.

David Fidjeland, hoofd mediarelaties bij Telenor, benadrukte dit nogmaals.

Our employees risked imprisonment, torture or the death penalty if the military authorities’ orders were not complied with. We found that we had no real choice and that we could not put our employees’ lives at risk.

Als we de bevelen van de militaire autoriteiten niet opvolgden, riskeerden onze medewerkers gevangenisstraf, marteling of zelfs de doodstraf. We zagen dan ook geen andere mogelijkheid. We konden het leven van onze medewerkers niet op het spel zetten.

Telenor erkende dat de junta zich schuldig maakte aan wreedheden, maar benadrukte dat de veiligheid van zijn medewerkers niet in gevaar mocht komen.

Telenor acknowledges that human rights due diligence must consider all rights-holders. However, when faced with the brutal force of the military, Telenor maintains that an employer cannot give instructions that put employees’ lives at direct risk.

Telenor erkent dat bedrijven bij het onderzoeken en beperken van risico's op het gebied van mensenrechten rekening moeten houden met alle betrokkenen. Toch vindt Telenor dat een werkgever zijn medewerkers niet aan levensgevaar mag blootstellen, gezien het brute geweld van het leger.

Volgens maatschappelijke organisaties is het onderzoek een stap vooruit in de strijd tegen straffeloosheid. Civicus benadrukte dat bedrijven mensenrechtenschendingen niet in de hand mogen werken.

The Telenor case has the potential to challenge impunity. It should refocus the minds of democratic states and companies headquartered in them, offering a warning that they can be exposed for complicity in the junta’s atrocities. It should give fresh impetus to civil society’s efforts to hold states and companies to account.

De zaak tegen Telenor kan helpen de straffeloosheid te doorbreken. Ze zou democratische landen en bedrijven die daar gevestigd zijn wakker moeten schudden en duidelijk moeten maken dat hun mogelijke medeplichtigheid aan de wreedheden van de junta aan het licht kan komen. Ook zou de zaak een nieuwe impuls moeten geven aan de inspanningen van maatschappelijke organisaties om overheden en bedrijven ter verantwoording te roepen.

Faiz Naeem, beleidsanalist voor de regio Azië-Pacific bij Access Now, benadrukte dat de zaak tegen Telenor bedrijven eraan herinnert dat hun verantwoordelijkheid tegenover gebruikers niet ophoudt wanneer ze zich terugtrekken uit een land met een autoritair regime.

The decision to investigate Telenor for crimes against humanity should be a wake-up call for every technology and telecom company operating in a high-risk environment: leaving a market does not mean leaving your human rights responsibilities behind.

Het besluit om Telenor te onderzoeken wegens misdaden tegen de menselijkheid zou alle technologie- en telecombedrijven die in risicovolle omstandigheden opereren, wakker moeten schudden. Ook na vertrek uit een land blijven bedrijven verantwoordelijk voor het respecteren van de mensenrechten.

In de collectieve rechtszaak wordt een schadevergoeding van 9000 euro (ongeveer 10.500 USD) per klant geëist.